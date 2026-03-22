Делегація військового командування НАТО приїхала в Україну: що відомо

Україну вперше від початку повномасштабної війни відвідала делегація військового командування НАТО такого рівня. Сторони обговорили участь українських військових у навчаннях Альянсу та розвиток спільних проєктів.

В Україну вперше під час війни приїхала делегація командування НАТО / Фото: ОП

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, делегацію очолив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). За словами Паліси, досвід участі українських підрозділів у попередніх навчаннях продемонстрував союзникам новітні методи ведення війни, а українські команди показали суттєву перевагу в навчальних сценаріях.

Окрему увагу приділили розвитку Спільного центру НАТО–Україна (JATEC). Україна перебуває на фінальному етапі розгортання власних систем управління, розвиває аналітичні спроможності та долучається до масштабування навчальних програм.

У Офісі президента наголосили, що Україна вже виступає не лише як споживач безпеки, а і як її виробник.

Паліса подякував адміралу П’єру Вандьє та делегації за візит і готовність до практичної співпраці.