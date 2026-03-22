“Вагітні” татусі: чому чоловіки відчувають синдром Кувад

Понад половина майбутніх батьків можуть відчувати симптоми, схожі на вагітність. Це явище відоме як синдром Кувад і досі викликає інтерес у вчених.

Як повідомляє BBC, синдром Кувад проявляється у чоловіків та партнерів вагітних жінок у вигляді нудоти, втоми, перепадів настрою, болю у спині та навіть набору ваги. За різними оцінками, такі симптоми можуть відчувати від 50% до 70% майбутніх батьків залежно від країни.

Фахівці пояснюють це явище як психосоматичну реакцію, пов’язану зі стресом і співпереживанням. Водночас точний механізм його виникнення залишається недостатньо вивченим.

Деякі дослідження свідчать, що у майбутніх батьків можуть відбуватися і гормональні зміни, зокрема зниження рівня тестостерону, що сприяє більшій залученості до догляду за дитиною.

Попри поширеність, синдром Кувад не визнаний офіційним медичним розладом і не включений до міжнародних класифікацій хвороб.

Історично це явище описували ще в давнину: у різних культурах чоловіки імітували пологи або дотримувалися спеціальних ритуалів, вважаючи, що це допоможе захистити матір і дитину.

Сучасні дослідники вважають, що синдром Кувад має комплексну природу і поєднує психологічні та біологічні фактори.

Водночас експерти наголошують, що такі симптоми можуть бути проявом емпатії та емоційної залученості до вагітності партнерки.

Також зазначається, що після народження дитини частина чоловіків може стикатися з депресією, тривожністю або стресом, що пов’язано з новими обов’язками та змінами в житті.

Психологи підкреслюють, що важливо визнавати ці переживання та не ігнорувати емоційний стан майбутніх батьків.