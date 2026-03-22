Туск: команда Орбана передає Москві деталі зустрічей ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що оточення прем’єра Угорщини Віктора Орбана передає Москві деталі засідань Європейської ради. За його словами, такі підозри існували вже тривалий час.

Про це Туск написав у соцмережі X, коментуючи інформацію про можливий витік даних із зустрічей ЄС.

Він зазначив, що новини про інформування Росії не стали несподіванкою, оскільки подібні підозри існували давно.

«Це одна з причин, чому я беру слово лише тоді, коли це справді необхідно, і говорю рівно стільки, скільки потрібно», — написав Туск.

Таким чином польський прем’єр дав зрозуміти, що обмежує свої виступи на засіданнях через ризик витоку інформації.