Масштабна пожежа на Київщині: киянам радять зачинити вікна і не виходити на вулицю

У Києві в кількох районах можливе задимлення через масштабну пожежу в області. Мешканцям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Як повідомляє КМДА, задимлення можливе у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах столиці.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею близько 3000 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучені рятувальники Києва та області, також на місці чергують медики.

У міській адміністрації закликали жителів тимчасово зачинити вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі до покращення ситуації.