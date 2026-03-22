Масштабна пожежа на Київщині: киянам радять зачинити вікна і не виходити на вулицю

У Києві в кількох районах можливе задимлення через масштабну пожежу в області. Мешканцям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Як повідомляє КМДА, задимлення можливе у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах столиці.
За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею близько 3000 квадратних метрів.
До ліквідації пожежі залучені рятувальники Києва та області, також на місці чергують медики.
У міській адміністрації закликали жителів тимчасово зачинити вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі до покращення ситуації.