        Вибух в АТБ у Чернігові пов’язаний із відбиттям ворожої атаки — поліція

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 16:36
        упермаркет "АТБ" у Чернігові, де пролунав вибух 22 березня 2026 року / Фото: Суспільне Чернігів
        У Чернігові вибух у супермаркеті АТБ, за попередніми даними, стався під час відбиття ворожої атаки на місто. Правоохоронці проводять слідчі дії.

        Як повідомляє поліція Чернігівської області, наразі встановлено, що інцидент у магазині пов’язаний із роботою сил оборони під час атаки.

        Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок.

        Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

        Чоловіку надали медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд запланований на наступний день.

        Слідчі дії тривають.


