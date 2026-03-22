Вибух в АТБ у Чернігові пов’язаний із відбиттям ворожої атаки — поліція

У Чернігові вибух у супермаркеті АТБ, за попередніми даними, стався під час відбиття ворожої атаки на місто. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Як повідомляє поліція Чернігівської області, наразі встановлено, що інцидент у магазині пов’язаний із роботою сил оборони під час атаки.

Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок.

Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Чоловіку надали медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд запланований на наступний день.

Слідчі дії тривають.