Вибух в АТБ у Чернігові пов’язаний із відбиттям ворожої атаки — поліція

У Чернігові вибух у супермаркеті АТБ, за попередніми даними, стався під час відбиття ворожої атаки на місто. Правоохоронці проводять слідчі дії.
Як повідомляє поліція Чернігівської області, наразі встановлено, що інцидент у магазині пов’язаний із роботою сил оборони під час атаки.
Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок.
Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Чоловіку надали медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд запланований на наступний день.
Слідчі дії тривають.