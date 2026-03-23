ЗСУ спростували просування РФ у Вовчанську та Синьківці на Харківщині

Збройні сили України заявили, що інформація про просування російських військ у Вовчанську та Синьківці не відповідає дійсності. Водночас українські військові за добу нейтралізували 13 атак противника.

Про це йдеться в повідомленні Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.

Станом на 23 березня російські війська продовжують спроби прориву оборони у Вовчанську, проте успіху не мають.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування окупантів у Вовчанську, Синьківці та поблизу Залізнянського, однак військові ці дані заперечили.

За даними військових, на Південно-Слобожанському напрямку російські сили атакували у напрямку Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки, проте їхні штурмові групи були уражені.

Активні бойові дії також тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках. Окупанти намагалися зайняти позиції поблизу Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки. Крім того, українські військові відбили атаки в районах Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

На Великобурлуцькому напрямку, за інформацією військових, противник накопичує сили для відновлення наступальних дій.

Загалом у зоні відповідальності угруповання було нейтралізовано 13 атак. За минулу добу знищено 260 російських військових, одну броньовану машину, чотири гармати й міномети, 88 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також 13 пунктів управління безпілотниками. Крім того, уражено три склади боєприпасів і один склад із паливно-мастильними матеріалами.