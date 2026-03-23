Вибухи та масштабна пожежа на складах ПММ під Ростовом: дим видно за десятки кілометрів

23 березня у селі Крим під Ростовом сталася масштабна пожежа на складах із горюче-мастильними матеріалами, яку супроводжували вибухи. Вогонь охопив три будівлі, а стовп чорного диму видно за десятки кілометрів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За наявною інформацією, займання сталося близько 11:15. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

До місця події стягуються пожежні підрозділи. За даними рятувальників, горять склади з горюче-мастильними матеріалами, що ускладнює гасіння через високе пожежне навантаження.

Загальна площа займання становить близько 1000 квадратних метрів. Існує загроза поширення вогню на сусідні склади з хімікатами.

Жителів найближчих населених пунктів закликають зачиняти вікна.