        Вибухи та масштабна пожежа на складах ПММ під Ростовом: дим видно за десятки кілометрів

        Галина Шподарева
        23 Березня 2026 11:48
        Дим на складах ПММ під Ростовом / Скриншот
        23 березня у селі Крим під Ростовом сталася масштабна пожежа на складах із горюче-мастильними матеріалами, яку супроводжували вибухи. Вогонь охопив три будівлі, а стовп чорного диму видно за десятки кілометрів.

        Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

        За наявною інформацією, займання сталося близько 11:15. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

        До місця події стягуються пожежні підрозділи. За даними рятувальників, горять склади з горюче-мастильними матеріалами, що ускладнює гасіння через високе пожежне навантаження.

        Загальна площа займання становить близько 1000 квадратних метрів. Існує загроза поширення вогню на сусідні склади з хімікатами.

        Жителів найближчих населених пунктів закликають зачиняти вікна.


