Виконавця теракту в Бучі завербували через комп’ютерну гру: на Київщині затримали 21-річного агента РФ

23 березня після подвійного вибуху в Бучі на Київщині правоохоронці протягом кількох годин затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель, якого, за попередніми даними, завербували російські спецслужби.

Про це повідомили в СБУ та Нацполіції.

Сьогодні, о 5:35, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали виконавця теракту – 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, зловмисника завербували російські спецслужбісти через Інтернет. Він отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв.

“Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном. Далі фігурант заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну СВП заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнеру”, – розповіли в СБУ.

Як повідомили в Нацполіції, у результаті вибуху травмовано двох правоохоронців. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Зі слів затриманого, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру.

“Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрона, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку”, – розповіли в поліції.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.