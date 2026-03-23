NYT: Трамп і Нетаньягу розраховували на бунт в Ірані, але сценарій “Моссаду” провалився

План Ізраїлю та США щодо розпалювання внутрішнього повстання в Ірані не дав очікуваного результату, попри розрахунок на швидке завершення війни. Через три тижні після початку конфлікту іранська влада залишається ослабленою, але зберігає контроль.

Про це пише The New York Times.

Перед початком війни глава ізраїльської зовнішньої розвідки “Моссад” Давід Барнеа запропонував прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу план, який передбачав швидку мобілізацію іранської опозиції. За його оцінкою, вже за кілька днів можна було б спровокувати заворушення і повстання, що могло б призвести до падіння уряду. Цю ідею він також представив представникам адміністрації Дональда Трампа під час візиту до Вашингтона.

Нетаньягу підтримав цей підхід. Попри сумніви частини американських посадовців і представників інших ізраїльських розвідструктур, як він, так і Трамп виходили з оптимістичних оцінок. Передбачалося, що ліквідація іранського керівництва на початку війни та подальші операції зі стимулювання зміни режиму можуть викликати масове повстання і швидко завершити конфлікт.

“Візьміть владу у свої руки: вона буде вашою”, — звертався Трамп до іранців на початку війни, закликаючи їх спочатку шукати укриття від бомбардувань.

Однак через три тижні після початку бойових дій повстання не відбулося. За оцінками американської та ізраїльської розвідок, іранський уряд ослаблений, але тримається, а страх перед військовими та поліцією стримує як внутрішній протест, так і дії з боку збройних груп за межами країни.

Очікування, що Ізраїль і США зможуть спровокувати масове повстання, стало однією з ключових помилок під час підготовки до війни, яка поширилася на весь Близький Схід. Іранська влада не лише не зазнала краху зсередини, а й посилила опір і ескалювала конфлікт, завдаючи ударів по військових базах, містах і суднах у Перській затоці, а також по нафтовій і газовій інфраструктурі.

Нетаньягу зазначає, що однієї повітряної кампанії недостатньо.

“Революції неможливо здійснити з повітря”, — сказав він, додавши, що необхідна також наземна складова, деталі якої не розкриваються. Він підкреслив, що поки зарано говорити, чи скористається іранський народ створеними умовами для протестів, хоча Ізраїль працює над цим.

За даними джерел, Нетаньягу висловлював невдоволення тим, що операції “Моссаду” не дали результатів, і припускав, що Трамп може в будь-який момент вирішити завершити війну. Перед початком конфлікту він використовував оцінки “Моссаду” щодо можливого повстання як аргумент, щоб переконати Трампа в реалістичності падіння іранського режиму.

Водночас багато американських посадовців і аналітиків військової розвідки Ізраїлю скептично ставилися до такого сценарію. Вони вважали, що під час бомбардувань іранці не вийдуть на вулиці, а ймовірність масового повстання або громадянської війни є низькою.

Колишній представник Держдепартаменту США Нейт Свонсон заявив, що не бачив у Вашингтоні “серйозного плану” щодо організації повстання в Ірані. За його словами, значна частина населення не готова виходити на протести через ризик жорсткого придушення.

“Багато протестувальників не виходять на вулиці, бо їх розстріляють. Їх просто знищать. Але є також значна частина людей, які просто хочуть кращого життя і залишаються осторонь. Вони не підтримують режим, але не готові помирати, виступаючи проти нього”, — сказав він.

Сам Трамп згодом визнав, що жорсткі дії іранських силовиків є серйозною перешкодою для протестів.

Окремим елементом планів розглядалася можливість підтримки вторгнення курдських збройних формувань із півночі Іраку. “Моссад” має давні зв’язки з курдськими групами, а ЦРУ також надавало їм допомогу. У перші дні війни ізраїльська авіація завдавала ударів по об’єктах на заході Ірану, частково для створення умов для таких дій.

Однак згодом американська сторона відійшла від цієї ідеї. Трамп заявив, що не хоче втягувати курдські сили у конфлікт, а представники курдських політичних структур також заперечили наявність таких планів. Туреччина, своєю чергою, попередила США про неприйнятність підтримки курдських дій.

“Я думаю, що нам потрібні війська на землі, але це мають бути іранські війська. І я думаю, що вони з’являться”, — заявив посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер.