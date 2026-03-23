        У Бучі пролунали вибухи: поліція Київщини заявила про теракт, поранено правоохоронців

        Галина Шподарева
        23 Березня 2026 09:43
        Вибухотехнік поліції / Фото ілюстративне: glavcom.ua
        Сьогодні, 23 березня, о 5:35, у місті Буча Київської області пролунав вибух. Після прибуття на місце правоохоронців стався другий вибух, є поранені.

        Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київщини.

        Про вибух біля житлового будинку повідомила місцева жителька. На місце події прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини.

        Реклама
        Реклама

        “Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення”, – написав Калашник.

        Постраждалих госпіталізували, за попередньою інформацією, їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає.


        Реклама
        Реклама

