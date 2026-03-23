У Бучі пролунали вибухи: поліція Київщини заявила про теракт, поранено правоохоронців

Сьогодні, 23 березня, о 5:35, у місті Буча Київської області пролунав вибух. Після прибуття на місце правоохоронців стався другий вибух, є поранені.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київщини.

Про вибух біля житлового будинку повідомила місцева жителька. На місце події прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини.

“Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення”, – написав Калашник.

Постраждалих госпіталізували, за попередньою інформацією, їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає.