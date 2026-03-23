Закликав ввести війська РФ і організовував проросійські акції: ексдепутата з Одеси судитимуть за держзраду

Колишнього депутата Одеської міської ради судитимуть за державну зраду та посягання на територіальну цілісність України. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомили в ДБР.

Ім’я обвинуваченого правоохоронці не називають. За даними одеського видання “Думська”, йдеться про колишнього депутата Одеської міської ради, одного із засновників проросійської партії Ігоря Маркова “Родина” Валентина Чернова.

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року депутат у змові з представниками політичних структур Росії організував у Одесі масовий проросійський захід із закликами до введення військ РФ. Фігурант також передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію, координував проросійські організації.

Крім того, він публічно підтримував проведення незаконного “референдуму” щодо приєднання Автономної Республіки Крим до РФ та закликав провести подібний “референдум” в Одесі.

Перебуваючи на території РФ до повномасштабного вторгнення, фігурант брав участь у публічних заходах, де схвалював дії держави-агресора.

Його обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Ексдепутат перебуває під вартою.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На майно обвинуваченого накладено арешт.