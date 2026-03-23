Трамп заявив про продуктивні переговори з Іраном та оголосив п’ятиденну паузу у бойових діях

США та Іран провели “дуже хороші та продуктивні” переговори щодо повного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. На цьому тлі президент США Дональд Трамп доручив відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Про це Дональд Трамп написав у мережі Truth Social.

За його словами, протягом останніх двох днів між США та Іраном відбулися “глибокі, детальні та конструктивні розмови”, які триватимуть і надалі.

Реклама

Реклама

“З огляду на характер і тон цих глибоких, детальних та конструктивних розмов, які триватимуть протягом тижня, я доручив Міністерству війни відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період”, – написав Трамп.

Рішення залежить від подальшого успіху зустрічей і дискусій.

Трамп підкреслив, що сторони обговорюють “повне і остаточне врегулювання” бойових дій у регіоні.