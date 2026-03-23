        У Харкові жінка під час пожежі вистрибнула з вікна 13 поверху

        Галина Шподарева
        23 Березня 2026 14:30
        У Харкові під час пожежі з вікна випала пенсіонерка / Фото: Telegram-канал "Типове ХТЗ"
        Сьогодні, 23 березня, у Харкові сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Нескорених. Рятуючись від вогню, з вікна квартири на 13 поверсі вистрибнула жінка.

        Про це виданню “Головне в Україні” повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Від отриманих внаслідок падіння з висоти травм 76-річна постраждала померла на місці.

        Як уточнили в ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 12:30. Горіли дві кімнати на площі 40 кв. м. О 14:14 вогонь вдалося загасити.

        Обставини та причини загоряння встановлюються. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

        Місце пожежі у Харкові / Фото: Соцмережі

