У Харкові жінка під час пожежі вистрибнула з вікна 13 поверху

Сьогодні, 23 березня, у Харкові сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Нескорених. Рятуючись від вогню, з вікна квартири на 13 поверсі вистрибнула жінка.

Про це виданню “Головне в Україні” повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Від отриманих внаслідок падіння з висоти травм 76-річна постраждала померла на місці.

Як уточнили в ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 12:30. Горіли дві кімнати на площі 40 кв. м. О 14:14 вогонь вдалося загасити.

Обставини та причини загоряння встановлюються. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.