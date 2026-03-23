Міноборони допустило до експлуатації дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Дрони-перехоплювачі цього комплексу здатні знищувати російські ударні безпілотники типу «Шахед», «Герань» і «Гербера», а також перехоплювати розвідувальні БпЛА Zala та Supercam.

Як повідомляє Міноборони, JEDI Shahed Hunter є повітряним безпілотником коптерного типу з вертикальним зльотом. Він оснащений легкою і міцною рамою, чотирма електродвигунами та ємнісним акумулятором. При масі трохи більше 4 кг дрон може нести до 500 грамів корисного навантаження, чого достатньо для знищення ударних безпілотників.

Максимальна швидкість апарата перевищує 350 км/год, а висота польоту може сягати до 6 км. Дрон отримує дані від радіолокаційних станцій в автоматичному режимі, що дозволяє швидко виявляти та знищувати цілі.

Реклама

Реклама

Координацію польоту забезпечує наземна станція управління, яка підтримує стабільний зв’язок і точність наведення. Безпілотник здатен автоматично захоплювати ціль, а також оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє працювати як вдень, так і вночі.

Зазначається, що комплекс може прикривати повітряний простір у радіусі до 40 км. У Міноборони наголошують, що посилення протиповітряної оборони є одним із ключових пріоритетів, зокрема для забезпечення виявлення всіх повітряних загроз у реальному часі та перехоплення більшості ракет і дронів.