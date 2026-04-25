Росія вдарила по 8 регіонах: є загиблі, під завалами можуть бути люди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив подробиці масованої нічної атаки росії по Україні. Внаслідок ударів є загиблі та десятки поранених.

За його словами, внаслідок атаки вже відомо про п’ятьох загиблих та понад 30 поранених. Російські війська обстріляли вісім регіонів України, а епіцентром ударів стало місто Дніпро.

Реклама

Реклама

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждали понад 20 людей, серед них — 9-річна дитина. Також поранення отримали двоє поліцейських.

На одній із локацій удар фактично знищив цілий під’їзд житлового будинку. Загинули троє людей, водночас рятувальникам вдалося врятувати понад 30 мешканців. Роботи з розбору завалів тривають, під ними можуть залишатися люди.

Клименко зазначив, що один із безпілотників, який влучив у будинок, не здетонував. Поліцейські евакуювали близько 100 мешканців, а вибухотехніки вилучили бойову частину дрона з квартири на третьому поверсі та знешкодили її.

Також вночі пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру у Чернігівській, Черкаській та Одеській областях. У Ніжині загинули двоє людей.

На Харківщині серед чотирьох постраждалих є півторарічний хлопчик.

До ліквідації наслідків ударів залучені підрозділи ДСНС і Національної поліції. На місцях працюють мобільні сервісні центри для допомоги постраждалим у відновленні документів.