У Дніпрі з-під завалів дістали тіла загиблих, кількість поранених зростає

У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських військ є загиблі та десятки поранених. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого житлового будинку.
Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, ворог атакував місто ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі виникли пожежі, пошкоджені підприємства, автівки, магазини та житлові будинки, зокрема частково зруйновано чотириповерхівку.
Станом на ранок кількість поранених постійно зростала і сягнула 21 людини. Серед них є дитина — 9-річний хлопчик, якому надали медичну допомогу. Частину постраждалих госпіталізували, одна з жінок перебуває у важкому стані.
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох загиблих. За попередніми даними, під уламками ще можуть залишатися люди, аварійно-рятувальні роботи тривають.
Також повідомляється про удари по об’єктах інфраструктури, зокрема промислових підприємствах і автозаправній станції, де виникла пожежа.
За словами президента України Володимира Зеленського, у лікарнях Дніпра перебувають 11 постраждалих, а загалом по Україні поранено понад 30 людей. Є також загиблі внаслідок ударів по інших регіонах, зокрема Чернігівській, Одеській та Харківській областях.
Президент зазначив, що російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістику, а під ударами опинилася цивільна інфраструктура, житлові будинки та підприємства.