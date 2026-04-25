У Дніпрі з-під завалів дістали тіла загиблих, кількість поранених зростає

У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських військ є загиблі та десятки поранених. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого житлового будинку.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Масована атака на Дніпро: є загиблі та десятки поранених

За його словами, ворог атакував місто ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі виникли пожежі, пошкоджені підприємства, автівки, магазини та житлові будинки, зокрема частково зруйновано чотириповерхівку.

Станом на ранок кількість поранених постійно зростала і сягнула 21 людини. Серед них є дитина — 9-річний хлопчик, якому надали медичну допомогу. Частину постраждалих госпіталізували, одна з жінок перебуває у важкому стані.

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох загиблих. За попередніми даними, під уламками ще можуть залишатися люди, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також повідомляється про удари по об’єктах інфраструктури, зокрема промислових підприємствах і автозаправній станції, де виникла пожежа.

За словами президента України Володимира Зеленського, у лікарнях Дніпра перебувають 11 постраждалих, а загалом по Україні поранено понад 30 людей. Є також загиблі внаслідок ударів по інших регіонах, зокрема Чернігівській, Одеській та Харківській областях.

Президент зазначив, що російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістику, а під ударами опинилася цивільна інфраструктура, житлові будинки та підприємства.