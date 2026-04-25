        Події

        У Дніпрі з-під завалів дістали тіла загиблих, кількість поранених зростає

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 09:41
        читать на русском →

        У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських військ є загиблі та десятки поранених. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого житлового будинку.

        Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        Масована атака на Дніпро: є загиблі та десятки поранених / Фото: Дніпропетровська ОВА

        За його словами, ворог атакував місто ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі виникли пожежі, пошкоджені підприємства, автівки, магазини та житлові будинки, зокрема частково зруйновано чотириповерхівку.

        Станом на ранок кількість поранених постійно зростала і сягнула 21 людини. Серед них є дитина — 9-річний хлопчик, якому надали медичну допомогу. Частину постраждалих госпіталізували, одна з жінок перебуває у важкому стані.

        Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох загиблих. За попередніми даними, під уламками ще можуть залишатися люди, аварійно-рятувальні роботи тривають.

        Також повідомляється про удари по об’єктах інфраструктури, зокрема промислових підприємствах і автозаправній станції, де виникла пожежа.

        За словами президента України Володимира Зеленського, у лікарнях Дніпра перебувають 11 постраждалих, а загалом по Україні поранено понад 30 людей. Є також загиблі внаслідок ударів по інших регіонах, зокрема Чернігівській, Одеській та Харківській областях.

        Президент зазначив, що російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістику, а під ударами опинилася цивільна інфраструктура, житлові будинки та підприємства.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини