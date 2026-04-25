У Бучі чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці: його затримала поліція

У місті Буча Київської області чоловік відкрив стрілянину на вулиці. Правоохоронці оперативно його затримали.

Стрілянина у Бучі: поліція затримала озброєного чоловіка

Про інцидент повідомили в поліції Київської області.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від очевидців про постріли на одній із вулиць Бучі.

На місце події одразу виїхали працівники поліції охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Першими прибули працівники поліції охорони, які оперативно затримали правопорушника.

Встановлено, що 42-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов із таксі та почав хаотично стріляти на вулиці.

Унаслідок інциденту поранених серед населення немає.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини.