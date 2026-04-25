NASA включила російського космонавта до екіпажу місії SpaceX Crew-13

NASA оголосила склад екіпажу місії SpaceX Crew-13 до Міжнародної космічної станції. До нього увійшов і російський космонавт.
У NASA повідомили, що до складу екіпажу місії SpaceX Crew-13, запуск якої заплановано не раніше середини вересня, увійдуть представники трьох космічних агентств.
Командиром корабля стане астронавт NASA Джессіка Воткінс, пілотом — Люк Делані. До екіпажу також приєднаються астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик і космонавт Роскосмосу Сергій Тетерятніков.
Таким чином, російський космонавт буде членом екіпажу місії NASA та SpaceX і виконуватиме роль спеціаліста місії.
Після прибуття на орбіту екіпаж приєднається до експедиції 75 на Міжнародній космічній станції.
Місія Crew-13 стане 13-ю ротацією екіпажу в межах програми Commercial Crew. У NASA зазначили, що запуск перенесли на більш ранній термін, щоб збільшити частоту польотів американських екіпажів до станції.
У межах місії астронавти проводитимуть наукові дослідження та технологічні експерименти для підготовки майбутніх польотів на Місяць і Марс.
Для Сергія Тетерятнікова цей політ стане першим до Міжнародної космічної станції. Він приєднався до загону космонавтів у 2021 році та з 2023 року працює як випробувач.