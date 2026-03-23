Зв’язки з Москвою та ризик поразки: що відбувається напередодні виборів в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається заручитися підтримкою ультраправих лідерів ЄС на тлі звинувачень у можливих спробах Росії вплинути на вибори в країні. Напередодні голосування, запланованого на 12 квітня, він відстає в опитуваннях і проводить зустріч політичної групи Patriots у Будапешті за участі Марін Ле Пен та Маттео Сальвіні.

Як пише Bloomberg, вибори в Угорщині розглядаються не лише як оцінка 16-річного правління Орбана, а й як протистояння між політичним мейнстримом ЄС і націоналістичними силами, які часто ідеологічно збігаються з позиціями Володимира Путіна та Дональда Трампа. Президент США підтвердив свою підтримку Орбана у відеозверненні до конференції CPAC у Будапешті.

За три тижні до голосування опозиційна партія Tisza на чолі з Петером Мадяром має двозначну перевагу в низці незалежних опитувань. На цьому тлі зростають побоювання, що Кремль може втратити одного зі своїх ключових партнерів у ЄС. Орбан після вторгнення Росії в Україну посилив закупівлі російських енергоносіїв, називає Київ «ворогом» і блокує 90 млрд євро допомоги ЄС Україні, тоді як Мадяр обіцяє повернути країну до європейського мейнстриму та послабити зв’язки з Москвою.

За даними The Washington Post, підрозділ російської зовнішньої розвідки нібито підготував план інсценування замаху на Орбана з метою підвищення підтримки прем’єра. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав цю інформацію «фейковими новинами».

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення про можливу передачу Будапештом інформації Москві не є несподіванкою, хоча не навів доказів. У Єврокомісії назвали ці повідомлення «вкрай тривожними» і очікують пояснень від угорської влади.

Раніше Financial Times повідомляла про дезінформаційну кампанію Кремля на підтримку Орбана, а портал VSquare — про консультації Москви щодо стратегії його кампанії. І Кремль, і угорський уряд це заперечують.

Потенційна поразка Орбана може стати ударом для європейських націоналістів, для яких він тривалий час залишається одним із головних ідеологічних лідерів.