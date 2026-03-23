Помер власник OnlyFans Леонід Радвинський

Власник платформи OnlyFans Леонід Радвинський помер у віці 43 років після тривалої боротьби з раком. Про його смерть повідомила компанія Fenix International Ltd., якій належить сервіс.

Радвинський, родом з Одеси, отримав контроль над OnlyFans у 2018 році та фактично перетворив платформу на глобальне явище. Сервіс змінив індустрію контенту для дорослих, дозволивши авторам безпосередньо заробляти на підписниках.

Наразі подальша доля однієї з найсуперечливіших і водночас найприбутковіших платформ користувацького контенту залишається невизначеною.

