        Суспільство

        Помер власник OnlyFans Леонід Радвинський

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 14:46
        читать на русском →
        Леонід Радвинський / Фото з відкритих джерел
        Власник платформи OnlyFans Леонід Радвинський помер у віці 43 років після тривалої боротьби з раком. Про його смерть повідомила компанія Fenix International Ltd., якій належить сервіс.

        Радвинський, родом з Одеси, отримав контроль над OnlyFans у 2018 році та фактично перетворив платформу на глобальне явище. Сервіс змінив індустрію контенту для дорослих, дозволивши авторам безпосередньо заробляти на підписниках.

        Наразі подальша доля однієї з найсуперечливіших і водночас найприбутковіших платформ користувацького контенту залишається невизначеною.

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини