Трамп відступив: Іран не підтверджує “продуктивні переговори” зі США

У МЗС Ірану не підтвердили проведення переговорів зі США та прокоментували слова президента США Дональда Трампа про припинення ударів на п’ять днів.

Про це йдеться в заяві посольства Ірану в Кабулі.

“Після того, як Ісламська Республіка пригрозила атакувати енергетичну інфраструктуру всього регіону у разі будь-якої атаки США на іранську енергетичну інфраструктуру, Трамп відступив і заявив, що наказав відкласти атаку”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, представник комітету національної безпеки іранського парламенту Ібрагім Резаї прокоментував слова президента США: “Трамп і Сполучені Штати знову відступили. Битва триває. Це ще одна поразка для Сатани”.

Нагадаємо, раніше Трамп написав, що США та Іран провели “дуже хороші та продуктивні переговори” щодо повного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що переговори триватимуть протягом тижня. За словами Трампа, він доручив відкласти “будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період” залежно від успіху поточних зустрічей.