СБУ викрила угорського шпигуна, який керував агентурою на Закарпатті

Служба безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею на Закарпатті, викритою навесні 2025 року. Йдеться про кадрового співробітника Золтана Андре.

Як повідомляє СБУ, у межах цієї справи раніше було затримано двох учасників шпигунського осередку, які збирали інформацію про військову захищеність регіону, суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення угорських військ.

March 23, 2026

За даними слідства, Андре проводив агентурні зустрічі в Угорщині з одним із завербованих інформаторів із Закарпаття. Встановлено, що у 2016–2020 роках він перебував у Грузії під прикриттям дипломата, а після повернення з 2021 року розпочав розвідувально-підривну діяльність проти України.

Того ж року він завербував колишнього військового з Берегівського району, якого перевів у «режим очікування», а у вересні 2024 року активував і доручив шпигунську діяльність. Агент збирав дані про місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити позиції протиповітряної оборони на заході України.

Також за завданням куратора він підшуковував кандидатів для вербування, зокрема серед військовослужбовців і правоохоронців. За інформацією СБУ, для вербування використовувалися можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, де місцеві жителі подавали персональні дані для отримання громадянства.

Іноземний розвідник пропонував потенційним агентам гроші та преференції, а вербувальні зустрічі здебільшого проводив у власному автомобілі, використовуючи оперативний псевдонім. Серед завербованих була також колишня контрактниця ЗСУ, яку разом з іншим агентом затримали українські спецслужби.

Крім того, встановлено ще одного військовослужбовця, якого намагалися втягнути у співпрацю — замість грошей йому обіцяли наркотичні засоби.

У СБУ зазначили, що тривають заходи для встановлення всіх учасників агентурної мережі, причетних до діяльності на шкоду Україні, та притягнення їх до відповідальності.