        РФ вдарила по готелю та будинках на Полтавщині: двоє загиблих, 11 поранених

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 08:15
        Пожежа на місці обстрілу у Полтаві / Фото: ДСНС
        У ніч на 24 березня російські війська атакували Полтавщину. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

        Про це повідомили в ДСНС України та в Полтавській ОВА.

        Внаслідок російських ударів у Полтаві та районі зафіксовано пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. У місті та районі виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

        Реклама
        Реклама

        Загинули двоє людей. Серед 11 постраждалих є дитина. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу, також залучені психологи ДСНС.

        На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Інформація уточнюється.

        Рятувальники на місці обстрілів у Полтаві / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

