РФ вдарила по готелю та будинках на Полтавщині: двоє загиблих, 11 поранених

У ніч на 24 березня російські війська атакували Полтавщину. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України та в Полтавській ОВА.

Внаслідок російських ударів у Полтаві та районі зафіксовано пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. У місті та районі виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Загинули двоє людей. Серед 11 постраждалих є дитина. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу, також залучені психологи ДСНС.

На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Інформація уточнюється.