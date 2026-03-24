Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: спалахнула пожежа, постраждав чоловік

Вранці 24 березня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на автозаправній станції. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок удару по АЗС постраждав 50-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 24 березня, близько 2:30, росіяни розпочали масовану атаку на Запоріжжя: спочатку запустили шість ударних безпілотників, після чого вдарили п’ятьма балістичними ракетами.

Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури. Одна людина загинула. Девʼятеро зазнали поранень та звернулися по меддопомогу.

Пошкоджено 20 багатоповерхових та шість приватних будинків, магазин, нежитлові будівлі та підприємства.