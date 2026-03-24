        На Сумщині російський FPV-дрон поцілив у маршрутку: постраждав водій

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 08:51
        Пошкоджена ударом БпЛА маршрутка / Фото: Сумська ОВА
        Пошкоджена ударом БпЛА маршрутка / Фото: Сумська ОВА

        Вранці 24 березня російський дрон атакував громадський транспорт у Сумській громаді. Постраждав водій маршрутки.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Маршрутний мікроавтобус рухався у напрямку Піщанського старостату. На момент атаки маршрутка була без пасажирів.

        Унаслідок удару зазнав поранення 65-річний водій, його обстежують медики. За попередніми даними, загрози життю постраждалого немає.

        Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів 28 населених пунктів на Сумщині.

        У Глухівській громаді внаслідок влучання російського дрона постраждала п’ятирічна дівчинка. У Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА зазнав травм 59-річний чоловік. У Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль постраждали 13-річний хлопчик та його батько – 45-річний чоловік.


