На Сумщині російський FPV-дрон поцілив у маршрутку: постраждав водій

Вранці 24 березня російський дрон атакував громадський транспорт у Сумській громаді. Постраждав водій маршрутки.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Маршрутний мікроавтобус рухався у напрямку Піщанського старостату. На момент атаки маршрутка була без пасажирів.

Унаслідок удару зазнав поранення 65-річний водій, його обстежують медики. За попередніми даними, загрози життю постраждалого немає.

Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів 28 населених пунктів на Сумщині.

У Глухівській громаді внаслідок влучання російського дрона постраждала п’ятирічна дівчинка. У Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА зазнав травм 59-річний чоловік. У Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль постраждали 13-річний хлопчик та його батько – 45-річний чоловік.