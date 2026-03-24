        Російський безпілотник влучив в електричку на Харківщині: загинув пасажир

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 08:26
        Пошкоджена електричка на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пошкоджена електричка на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

        24 березня, близько 5:20, на Харківщині російський дрон влучив в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Зафіксовано пряме влучання у вагон потяга, який перебував на станції Слатине. Попередньо, для удару російська армія використала FPV-дрон.

        Реклама
        Реклама

        На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст і його помічник дістали гостру реакцію на стрес.

        Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

        Наслідки влучання дрона в електричку на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

