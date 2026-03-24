Масований удар РФ по Україні: ППО знешкодила 25 ракет і 365 дронів

У ніч на 24 березня російські війська здійснили комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ракет і безпілотників. Сили ППО збили та подавили 390 повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 (райони пуску – Курська область, ТОТ Донецької області);

18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – повітряний простір над Каспійським морем);

5 крилатих ракет “Іскандер-К” (район пуску – Брянська область);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська область, ТОТ Донецької області);

392 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим; близько 250 із них – “шахеди”.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет “Іскандер-К”;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на десяти локаціях. Інформація щодо трьох ракет уточнюється.