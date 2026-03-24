РФ змінила тактику масованих атак: над Україною велика кількість російських БпЛА

Зранку 24 березня, після нічної масованої атаки на 11 областей України, фіксуються нові запуски та рух ударних БпЛА у кількох напрямках.
Повітряні сили фіксують велику кількість безпілотників одразу в кількох регіонах.
“Наразі, на мою думку, противник витратив до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети”, — написав радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.
За його словами, РФ постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати українську повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі.
За інформацією Повітряних сил ЗС України, вже з 9:00 ранку дрони фіксувалися на Дніпропетровщині з курсом на Софіївку, Жовті Води та Кривий Ріг. Також безпілотники рухалися на Чугуїв на Харківщині та на Мену на Чернігівщині.
На Сумщині дрони прямували у бік Путивля, Бурині, Миколаївки, а пізніше — Глухова, Кролевця, Ромен, Липової Долини та Краснопілля. Водночас з південного сходу БпЛА рухалися у напрямку Миколаєва.
Близько 10:00 було зафіксовано рух дронів на Запоріжжя з півдня. Безпілотники з півдня Полтавщини прямували на Дніпропетровщину, а з півдня — на Миколаївщину. Окремі групи рухалися на Устинівку на Кіровоградщині.
Станом на 11:30 та пізніше Повітряні сили повідомляли про велику кількість БпЛА на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, півночі Херсонщини, а також на півдні та сході Миколаївщини.
О 12:36 зафіксовано рух безпілотників на Київ з півночі. Атака російських ударних БпЛА триває, громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.