СБУ схопила у Рівному агента РФ, який збирав координати для ударів по оборонній інфраструктурі

У Рівному контррозвідка СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав координати для повітряних атак. Фігурант фіксував об’єкти оборонної інфраструктури та позиції українських військових.

Про це повідомили в СБУ.

Завербований росіянами колишній працівник заводу на Донеччині приїхав до західного регіону України, щоб коригувати повітряні атаки РФ.

Реклама

Реклама

За даними слідства, зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли після звільнення шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

“Невдовзі агент отримав завдання від куратора із РФ з’їздити на Рівненщину для збору координат потенційних “цілей”. У зоні особливої уваги російського ГРУ були підприємства оборонно-промислового комплексу України та пункти зосередження особового складу українських військ”, – розповіли в СБУ.

У Рівному агент оселився в місцевому готелі. Під час розвідвилазок зловмисник використовував таксі та з автомобіля фотографував об’єкти, які, на його думку, могли бути залучені до виконання оборонних замовлень або використовуватися для базування військових.

Зокрема, зловмисник намагався виявити місця дислокації мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які захищають повітряний простір західного регіону України.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного, коли він фотографував фасад підприємства. У нього вилучено смартфон із координатами українських об’єктів на гугл-картах, які він збирався передати росіянам.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.