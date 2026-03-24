РФ атакувала 11 областей України: Зеленський повідомив деталі

У ніч на 24 березня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, внаслідок якої загинули четверо людей, ще десятки дістали поранення. Пошкодження зафіксовані в 11 областях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені багатоповерхові будинки, виникли пожежі. Майже 40 дронів атакували Шостку на Сумщині, а у Слатиному на Харківщині дрон влучив в електропоїзд.

Внаслідок чергової атаки РФ загинули четверо українців, десятки постраждали, серед поранених — діти.

Загалом під час атаки РФ застосувала понад 390 ударних безпілотників і 34 ракети різних типів — балістичні, крилаті та керовані авіаційні.

“Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз”, — зазначив Зеленський.