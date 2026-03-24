Іран висунув умови завершення війни на тлі оголошеної Трампом паузи в атаках

Президент США Дональд Трамп оголосив про п’ятиденну паузу в ударах по іранській енергетичній інфраструктурі на тлі заяв про переговори. Водночас Іран відкинув характеристику цих переговорів і наполягає на своїх умовах завершення війни.

Про це пише The Washington Post.

Напередодні Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном про завершення війни та наказав відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п’ять днів “залежно від успіху поточних зустрічей і обговорень”. П’ятиденне вікно, оголошене у понеділок, дасть ринкам ще один тиждень без ударів США по іранській енергетичній інфраструктурі.

За словами Трампа, сторони провели два дні “дуже хороших і продуктивних розмов”, які триватимуть протягом цього тижня. Він також заявив про “серйозні точки згоди” і зазначив, що переговори можуть привести до завершення конфлікту.

Оголошення про переговори спричинило зростання ринків і падіння цін на енергоносії, оскільки інвестори припустили, що блокада Іраном ключового судноплавного вузла — Ормузької протоки — може незабаром завершитися. Атаки Тегерана на судна раніше паралізували близько 30% світової сирої нафти, що проходить через цей водний шлях.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло характеристику переговорів, яку дав Трамп. Як повідомило напівофіційне агентство Mehr News Agency з посиланням на заяву відомства, “заяви президента США лунають у рамках зусиль зі зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів”.

У заяві також наголошується, що “існують ініціативи регіональних країн щодо деескалації напруженості, і наша відповідь на всі з них чітка: ми не є стороною, яка почала цю війну, і всі ці звернення слід адресувати Вашингтону”.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що країна зберігає ті самі передумови для завершення війни, що й раніше. Іранські чиновники вимагають, щоб Сполучені Штати та Ізраїль припинили свої атаки перед початком переговорів, а також щоб США зобов’язалися більше не нападати на Іран і погодилися виплатити компенсацію за збитки та втрати людських життів, пов’язані з війною.