У Дніпрі вже дев’ятеро поранених, серед них півторарічна дитина

У Дніпрі внаслідок ранкової атаки російських БпЛА кількість поранених зросла до дев’яти. Серед постраждалих — півторарічний хлопчик.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дев’ятеро людей дістали поранення внаслідок атаки РФ на місто 24 березня. Серед постраждалих — півторарічний хлопчик, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що серед постраждалих є жінка 67 років і чоловік 74 років, які перебувають у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани та черепно-мозкові травми, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Загалом четверо поранених госпіталізовані, двоє з них у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі проходять амбулаторне лікування.

У місті внаслідок російської атаки пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і два дитячі садки. Обстеження території триває.