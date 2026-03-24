        У Дніпрі вже дев’ятеро поранених, серед них півторарічна дитина

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 12:32
        Рятувальники на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі / Фото: Нацполіція
        У Дніпрі внаслідок ранкової атаки російських БпЛА кількість поранених зросла до дев’яти. Серед постраждалих — півторарічний хлопчик.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Дев’ятеро людей дістали поранення внаслідок атаки РФ на місто 24 березня. Серед постраждалих — півторарічний хлопчик, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

        Раніше повідомлялося, що серед постраждалих є жінка 67 років і чоловік 74 років, які перебувають у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани та черепно-мозкові травми, лікарі надають їм необхідну допомогу.

        Загалом четверо поранених госпіталізовані, двоє з них у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі проходять амбулаторне лікування.

        У місті внаслідок російської атаки пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і два дитячі садки. Обстеження території триває.

        Надання допомоги постраждалим у Дніпрі / Фото: Нацполіція,

