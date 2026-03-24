Удари по об’єктах РФ: знищено командні пункти росіян та установку “Бастіон”, яка запускає ракети “Онікс”

У ніч на 24 березня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів окупантів. Уражено пускову установку комплексу “Бастіон”, пункти управління та райони зосередження противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові уразили пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу “Бастіон” у населеному пункті Актачі в тимчасово окупованому Криму.

Також уражено райони зосередження противника у Великій Новосілці на ТОТ Донецької області, в Хорошевому на ТОТ Луганщини та населеному пункті Новозлатопіль на ТОТ Запорізької області.

Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника у Новозлатополі та пункт управління БпЛА у Великій Новосілці.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.