Удари по об’єктах РФ: знищено командні пункти росіян та установку “Бастіон”, яка запускає ракети “Онікс”

У ніч на 24 березня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів окупантів. Уражено пускову установку комплексу “Бастіон”, пункти управління та райони зосередження противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Українські військові уразили пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу “Бастіон” у населеному пункті Актачі в тимчасово окупованому Криму.
Також уражено райони зосередження противника у Великій Новосілці на ТОТ Донецької області, в Хорошевому на ТОТ Луганщини та населеному пункті Новозлатопіль на ТОТ Запорізької області.
Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника у Новозлатополі та пункт управління БпЛА у Великій Новосілці.
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.