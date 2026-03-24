РФ запустила нову хвилю “шахедів” під час доповіді про переговори, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки зустрічей переговорної групи у США, де обговорювали акценти, можливості й труднощі перемовин. Він наголосив, що ключовим завданням є опрацювання гарантій безпеки для наближення завершення війни.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Президент заявив, що детально обговорив із командою результати зустрічей в Америці.

“Показово, що в час доповіді наших переговірників Росія запустила нову хвилю «шахедів» проти України”, — зазначив Зеленський.

Команда доповіла про акценти, можливості й труднощі, які обговорювалися у Флориді. Зеленський наголосив, що найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни, адже саме в безпеці ключ до миру.

Він зазначив, що геополітична ситуація ускладнилася через війну проти Ірану, що додає впевненості Росії. Водночас фундаментальні обставини не змінилися: Росія продовжує війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними та готується до нових конфліктів найближчими роками.

“Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти. І це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити”, — йдеться в повідомленні.

Зеленський доручив команді максимально активно працювати з партнерами, щоб дипломатія була змістовною, а також щоб вирішувалися гуманітарні питання, зокрема обміни військовополоненими.