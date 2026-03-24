На Рівненщині водійка Mercedes збила місцеву знаменитість — оленя Бориса

23 березня у селищі Зарічне Рівненської області автомобіль Mercedes збив оленя та поїхав із місця. Поліцейські розшукали водійку, яка залишила місце ДТП.

Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

Аварія сталася у понеділок близько 19:15. До поліції надійшло повідомлення від 57-річного жителя Зарічного про те, що автомобіль здійснив наїзд на оленя та зник з місця події.

“Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного”, – розповіли в поліції.

Олень зазнав травми, однак загрози його життю, за інформацією правоохоронців, немає. Тварина перебуває під наглядом єгеря.

Як пише BBC News Україна, чоловік який опікувався оленем, розповів, що у тварини розбита голова, а також перебита одна із задніх ніг. Спочатку повідомлялося вказував, що тварина стоїть на трьох ногах і в неї тече кров. Але згодом з’явилися кадри, на яких Борис стоїть на всіх ногах, але одна із задніх дуже погано рухається.

Поліцейські встановили, що до ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка керувала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар. Зі слів водійки, вона залишила місце події через переляк.

Пошкоджений автомобіль правоохоронці виявили за місцем її проживання. За результатами огляду встановлено, що жінка перебувала у тверезому стані. Поліцейські склали на порушницю адміністративні матеріали за ст. 124, ч. 1 ст. 126 та ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.