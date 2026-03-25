Капелан організував схему втечі за кордон: чоловіків ховали у маскувальних сітках

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, організатором схеми був військовий капелан, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє жителів Київщини віком 67 та 27 років, які є членами однієї з релігійних громад. Старший із них — військовий капелан, який, за версією слідства, організував і координував діяльність.

Чоловіків забирали з Київської області, доправляли на Буковину та готували до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Щоб уникнути викриття, організатор перевозив їх у мікроавтобусі, ховаючи серед речей і маскувальних сіток.

Вартість «послуги» становила 8 750 євро з особи.

19 березня правоохоронці зупинили транспортний засіб, у якому перебували організатор і троє чоловіків призовного віку, яких готували до переправлення. За один рейс учасники схеми отримали понад 26 тисяч євро.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 700 тисяч гривень та понад 600 тисяч гривень відповідно.