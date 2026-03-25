        На Київщині поліцейський на авто збив пішохідку

        Віктор Алєксєєв
        25 Березня 2026 14:49
        Поліцейський збив дівчину на переході під Києвом / Фото поліція Київщини
        У Бучанському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника поліції. Внаслідок наїзду постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували.

        Поліцейські Київщини проводять службове розслідування за фактом ДТП, повідомили в поліції.

        За попередніми даними, працівник одного з відділень поліції, перебуваючи поза службою, керував власним автомобілем Toyota Camry. Близько 23:30 в селищі Немішаєве він здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

        Згідно з результатами огляду за допомогою приладу Drager, правоохоронець був тверезий.

        Унаслідок ДТП 20-річна дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

        Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР. Працівники Головного управління поліції Київської області також проводять службове розслідування за цим фактом.


