На Київщині поліцейський на авто збив пішохідку

У Бучанському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника поліції. Внаслідок наїзду постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували.

Поліцейські Київщини проводять службове розслідування за фактом ДТП, повідомили в поліції.

За попередніми даними, працівник одного з відділень поліції, перебуваючи поза службою, керував власним автомобілем Toyota Camry. Близько 23:30 в селищі Немішаєве він здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Згідно з результатами огляду за допомогою приладу Drager, правоохоронець був тверезий.

Унаслідок ДТП 20-річна дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР. Працівники Головного управління поліції Київської області також проводять службове розслідування за цим фактом.