        Росіяни атакували Харків “шахедами”: є поранені

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 11:46
        Рятувальники Харківщини / Фото: ДСНС
        Рятувальники Харківщини / Фото: ДСНС

        25 березня російські війська завдали ударів дронами-камікадзе по двох районах Харкова. Є поранені, зокрема й внаслідок удару по приватному будинку.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        Один з ударів зафіксовано у Холодногірському районі перед багатоповерховим житловим будинком, унаслідок чого загорілися припарковані поруч автомобілі.

        За інформацією очевидців, удар прийшовся по дитячому майданчику поряд із парковкою.

        Ще одне влучання зафіксовано у Новобаварському району — дрон вдарив по приватному будинку. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку, згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

        “Поранень зазнали три жінки і чоловік. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджено щонайменше два автомобілі і приватний будинок”, – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.


