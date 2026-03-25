Росіяни атакували Харків “шахедами”: є поранені

25 березня російські війська завдали ударів дронами-камікадзе по двох районах Харкова. Є поранені, зокрема й внаслідок удару по приватному будинку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Один з ударів зафіксовано у Холодногірському районі перед багатоповерховим житловим будинком, унаслідок чого загорілися припарковані поруч автомобілі.

Реклама

Реклама

За інформацією очевидців, удар прийшовся по дитячому майданчику поряд із парковкою.

Ще одне влучання зафіксовано у Новобаварському району — дрон вдарив по приватному будинку. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку, згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

“Поранень зазнали три жінки і чоловік. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджено щонайменше два автомобілі і приватний будинок”, – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.