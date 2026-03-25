У Луцьку зняли з посади мера Поліщука: що відомо

Міська рада Луцька достроково припинила повноваження мера Ігоря Поліщука. Рішення пов’язують з результатами обшуків НАБУ в Луцьку у грудні 2025 року, але Поліщук це відкидає.

Про це пише видання Волинські Новини.

Ігор Поліщук звернувся з особистою заявою до Луцької міської ради про складання ним повноважень міського голови. За відставку сьогодні, 25 березня, під час сесійного засідання депутати міськради проголосували за відставку мера.

Реклама

Реклама

За інформацією видання, Поліщук заявив, що його рішення не повʼязане ані зі слідчими діями НАБУ, ані з аудитом, який проводили в Луцькій міськраді.

“Обставини, які спонукали мене до написання заяви, деталізувати не вважаю за потрібне”, – сказав Поліщук.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщенні міської ради та за місцем проживання Поліщука.

Як заявив представник Громадянського руху “СВІДОМІ” Андрій Лучик, відставка мера Луцька Ігоря Поліщука є результатом тривалої роботи з викриття можливих корупційних зловживань у місті. За його словами, раніше він неодноразово публічно звертав увагу на низку рішень міської влади, які, на його думку, не могли відбуватися без участі керівництва міста.

Зокрема, йшлося про передачу земельної ділянки на вулиці Кафедральній під забудову, що, за його твердженням, призвело до руйнування історичних підземель, а також ситуацію з Гостинним двором Прайзлерів, який перебуває у приватній власності та, за його словами, руйнується. Також він згадував про конфлікти навколо міських будівництв, зокрема продаж земель за заниженими цінами та появу комерційних об’єктів у суперечливих локаціях.

Окремо Лучик звертав увагу на ситуацію в міській стоматологічній поліклініці, де призначення керівництва супроводжувалося скандалами, а також на організацію харчування дітей у школах, яке, на його думку, відбувалося непрозоро та за завищеними цінами.

Серед найбільш резонансних подій він назвав обшуки НАБУ в міській раді та за місцем проживання мера, пов’язані зі справою щодо можливих хабарів за вирішення земельних питань. Крім того, за словами представників руху, аудит Держаудитслужби за кілька років виявив порушення на сотні мільйонів гривень.

Лучик також зазначив, що правоохоронні органи вже вручили підозри окремим депутатам, а перевірки діяльності міської влади тривають.