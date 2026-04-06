У центрі Луцька дівчина відкрила хаотичну стрільбу: пошкоджено тролейбус

У Луцьку на Театральному майдані сталася стрілянина за участю молоді. Внаслідок інциденту пошкоджено тролейбус, постраждалих немає.

Про це повідомила Луцька міська рада.

За інформацією департаменту муніципальної варти, молода дівчина влаштувала хаотичну стрільбу на центральній площі міста.

У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту, і пошкодила вікно.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У міськраді зазначили, що інцидент вдалося оперативно зафіксувати та встановити причетних осіб завдяки системі відеоспостереження в межах програми «Безпечне місто».

У департаменті муніципальної варти наголосили, що розвиток мережі відеонагляду дозволяє швидше ідентифікувати правопорушників і ефективніше розкривати злочини.