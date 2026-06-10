На Закарпатті MAN збив людей біля зупинки: загинула жінка, водій вантажівки помер у “швидкій”

10 червня у місті Виноградов на Закарпатті MAN в’їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували з травмами. Водій вантажівки після ДТП помер.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію 112 10 червня о 14:55.

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За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки MAN з’їхав з дороги та в’їхав у групу людей, які саме вийшли з маршрутного автобуса.

Унаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці події. Ще трьох жінок віком 53, 54 та 72 роки з травмами госпіталізували.

Причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки. Згодом він помер у машині швидкої допомоги.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті особи.