Де купити якісну вишиванку: 5 ознак, на які варто звернути увагу

Популярність українського етноодягу продовжує зростати, а разом із нею — і кількість магазинів, які пропонують вишиванки. На перший погляд, вибір величезний: десятки фасонів, сотні орнаментів і тисячі фотографій у каталогах. Але вже після кількох хвилин пошуку стає зрозуміло, що між виробами існує суттєва різниця.

Одні моделі створені за принципом швидкої моди, інші, як-от в etnodim.ua — народжуються з поваги до традицій, етнографічних досліджень і якісної роботи з матеріалами. Отже, пропонуємо дивитися не лише на візерунок чи колір, а й на крій, тканину, походження орнаментів та загальну концепцію бренду.

Чому колекції Etnodim вирізняються на ринку

Бренд добре знають в Україні та за її межами, тож обійдемося без передмов і окреслимо п’ять ключових маркерів високої якості:

Глибока робота з культурними сенсами. Справжня вишиванка має історію. І Etnodim закладає у вироби серйозний концептуальний бекграунд. Яскравими прикладами є сорочки з капсули «Кричевський», побудовані на графіці відомого українського митця, або лінійка «Qirim», присвячена кримськотатарській культурі. Актуальні фасони. Одяг бренду цінують за чистоту форм і продуманий дизайн. Замість надмірного декору чи провокативних стилізацій майстри обирають вільний крій, м’які пропорції та виважену колірну гаму. Висока якість матеріалів. Натуральний льон залишається одним із найкращих варіантів для етноодягу. Він добре пропускає повітря, приємний до тіла та зберігає охайний вигляд упродовж сезонів. Ергономіка. Вишиванки Etnodim створені для активного життя, тому комфорт під час руху є обов’язковим. Складні об’ємні рукави чи оригінальні манжети розробляють так, щоб річ ідеально сідала по фігурі та гармонійно поєднувалася з повсякденним міським одягом чи іншими базовими елементами гардероба. Колаборації та вихід за межі звичних форматів. Виробник постійно експериментує, об’єднуючи зусилля з іншими актуальними марками та митцями. Показовим прикладом є спільна робота з брендом Riot Division, де на сорочках з’явилася символічна вишита мапа Холодного Яру.

Такий свідомий та комплексний підхід до створення речей допомагає перетворити традиційний одяг на актуальну класику, що не вийде з моди наступного сезону.

Автентичність без театральності: як носити етноодяг у місті

Сила сучасного етноодягу — у його природності. Такі речі не потребують спеціального приводу чи складних стилізацій, тому легко стають частиною щоденних образів. Лляні вишиті сукні вільного крою довжини міді або максі достатньо доповнити улюбленими босоніжками, кедами чи лаконічними сандалями — і образ готовий.

Вишиті спідниці, жилети чи штани по-новому інтегрують традиційні мотиви у сучасний стиль. Лляна спідниця з делікатним орнаментом пасує до базової сорочки або трикотажного топа, а геометричний жилет легко поєднується з простою футболкою та джинсами. Такі комбінації зберігають зв’язок із традицією, але органічно виглядають у місті.