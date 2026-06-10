На Львівщині пацієнт помер під час наркозу: анестезіологу оголосили підозру

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу, якого вважають причетним до смерті 62-річного пацієнта під час медичного обстеження. За даними слідства, чоловік помер після проведення процедури під медикаментозним сном.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, подія сталася на початку вересня 2024 року в одній із лікарень Золочівського району.

Місцевий житель отримав від сімейного лікаря направлення на ендоскопічне обстеження для встановлення причин болю в кишківнику та анемії. Дослідження проводили у стані медикаментозного сну, а за безпеку пацієнта під час процедури відповідав лікар-анестезіолог.

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Слідство вважає, що медик, маючи інформацію про супутні захворювання чоловіка, зокрема проблеми із серцем, мав призначити додаткові обстеження, зокрема консультації кардіолога та гематолога. Однак цього зроблено не було.

Після введення наркозу пацієнт не прокинувся. Попри проведені реанімаційні заходи, він помер. За висновком експертизи, причиною смерті стали гостра ішемія та гострий інфаркт міокарда.

У прокуратурі зазначають, що після отримання у 2026 році висновків клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги було встановлено прямий зв’язок між діями лікаря та смертю пацієнта.

Лікарю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Під час проведення експертиз медик виконував обов’язки медичного директора центральної районної лікарні. Після повідомлення про підозру його звільнили з керівної посади та перевели на посаду лікаря-анестезіолога.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про відсторонення підозрюваного і від цієї посади. Наразі йому заборонено займатися будь-якою лікарською діяльністю у цьому медичному закладі.