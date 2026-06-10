        Суспільство

        Квартира, Prado і гроші від продажу авто: ВАКС конфіскував активи ексочільника ТЦК на майже 3 млн грн

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 15:06
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        Мирослав Волков / Фото: "Кременчуцька газета"
        Мирослав Волков / Фото: "Кременчуцька газета"

        Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо активів ексначальника Кременчуцького районного ТЦК та СП. Суд визнав необґрунтованими активи, набуті ним упродовж кількох років.

        Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

        Йдеться про колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова.

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        Рішенням суду конфісковано:

        • квартиру в Кременчуці площею 85 квадратних метрів;
        • автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
        • вартість автомобіля Toyota RAV-4 і дохід від його продажу.

        У САП зазначають, що ці активи Мирослав Волков набув у період з 2022 по 2024 рік.

        Антикорсуд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів на загальну суму 2 992 769, 50 грн.

        Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту судового рішення.


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