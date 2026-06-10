Квартира, Prado і гроші від продажу авто: ВАКС конфіскував активи ексочільника ТЦК на майже 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо активів ексначальника Кременчуцького районного ТЦК та СП. Суд визнав необґрунтованими активи, набуті ним упродовж кількох років.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Йдеться про колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова.

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Рішенням суду конфісковано:

квартиру в Кременчуці площею 85 квадратних метрів;

автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;

вартість автомобіля Toyota RAV-4 і дохід від його продажу.

У САП зазначають, що ці активи Мирослав Волков набув у період з 2022 по 2024 рік.

Антикорсуд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів на загальну суму 2 992 769, 50 грн.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту судового рішення.