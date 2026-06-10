“Мадяр”, Зеленський і Терехов стали лідерами рейтингу довіри: результати опитування КМІС

61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 34% висловили недовіру. Водночас найвищий рівень довіри серед усіх публічних діячів мають військові — Роберт Бровді («Мадяр»), Валерій Залужний та Кирило Буданов.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 травня по 3 червня 2026 року.

Згідно з дослідженням, президенту Володимиру Зеленському довіряють 61% опитаних, не довіряють — 34%. Порівняно з квітнем показники практично не змінилися.

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Серед політиків і громадсько-політичних діячів найкращі показники довіри мають мер Харкова Ігор Терехов — 52% довіри та 19% недовіри, міністр оборони Михайло Федоров — 50% і 21% відповідно, а також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім — 47% і 27%.

До групи політиків із позитивним балансом довіри також увійшли Олег Ляшко та Сергій Притула.

Серед військових діячів найвищий рівень довіри має командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») — йому довіряють 70% респондентів, а не довіряють лише 7%. Баланс довіри становить +63%.

Друге місце посів колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 73% довіри та 21% недовіри. На третьому місці — Кирило Буданов із показником довіри 70% та недовіри 22%.

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 52% опитаних, не довіряють — 36%.

Серед політиків найнижчий рівень довіри зафіксовано у Юлії Тимошенко — 11% довіри та 85% недовіри, а також у Юрія Бойка — 6% довіри та 78% недовіри.

Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 26% опитаних, тоді як не довіряють 71%.

У КМІС зазначили, що результати опитування свідчать про запит суспільства на нове покоління лідерів, а також про високий рівень підтримки військових діячів, які відіграють ключову роль під час війни.