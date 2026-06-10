Житель Белфаста втратив око після нападу суданця — місто охопили антимігрантські погроми

У столиці Північної Ірландії Белфасті спалахнула хвиля антимігрантських протестів після ножового нападу, внаслідок якого місцевий житель втратив око. У замаху на вбивство обвинувачують громадянина Судану, який влаштував різанину просто посеред вулиці. Під час заворушень протестувальники атакували поліцію, підпалювали житлові будинки та транспортні засоби.

Про це повідомляє Reuters.

Заворушення почалися після поширення в мережі відео нападу, внаслідок якого житель Белфасту втратив око та зазнав серйозних травм обличчя і спини. Після цього сотні людей вийшли на вулиці Белфаста.

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Поліція повідомила, що під час протестів довелося евакуювати одну родину з палаючого будинку. Також були підпалені кілька автомобілів та автобус. Місцеві політики й представники церков заявили, що мішенню нападів стали представники етнічних меншин, зокрема темношкірі мешканці міста.

Менші акції протесту також відбулися в Лондоні, Глазго та Единбурзі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що люди стали жертвами нападів через своє походження, і пообіцяв, що винні понесуть відповідальність.

Підозрюваний у ножовому нападі — 30-річний громадянин Судану Хаді Алодід — постав перед судом і був залишений під вартою.

На тлі подій мільярдер Ілон Маск підтримав у соцмережі заклики до протестів, поширивши допис антимігрантського активіста Томмі Робінсона та заявивши, що “лише протестуючи постійно і голосно, можна щось змінити”.