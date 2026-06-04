Греція направила Україні ноту протесту через морський дрон у Середземному морі

Греція офіційно підтвердила, що направила Україні дві дипломатичні ноти через діяльність українського морського безпілотника в Іонічному морі. Афіни заявили про ризики для безпеки судноплавства, економіки та національної безпеки країни.

Про це повідомляє Ekathimerini із посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу.

За її словами, демарші були направлені після висновків Генерального штабу Збройних сил Греції. Міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс також поінформував про ситуацію верховну представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас, главу МЗС України Андрія Сибігу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.

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Афіни направили усні та письмові звернення до посольства України в Греції та до Міністерства закордонних справ України. За даними грецької сторони, відповіді від Києва наразі не надійшло.

Греція висловила чотири основні зауваження. Зокрема, в Афінах вважають, що діяльність безекіпажного надводного апарата Cossack Mamai поблизу острова Лефкада фактично переносить військові дії до Середземноморського регіону, далеко від безпосередньої зони бойових дій.

Також грецька сторона заявила, що присутність дрона в територіальних водах країни створювала загрозу для морського руху та могла призвести до людських жертв і значної екологічної шкоди.

Крім того, Афіни наголосили, що право України на самооборону, яке Греція повністю визнає, не може бути виправданням для подібних дій. У зв’язку з цим Греція закликала Україну утриматися від аналогічних операцій у майбутньому та від перенесення військової активності до Середземного моря.

Водночас речниця МЗС Греції підкреслила, що Афіни й надалі підтримують досягнення справедливого та сталого миру в Україні, поважають міжнародне право та суверенітет держав.

«Греція підтримує припинення бойових дій. І, як зазначав міністр закордонних справ, війна не закінчується шляхом її розширення», — заявила Зохіу.