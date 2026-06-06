Україна вибачилася перед Грецією через інцидент із морським дроном в Іонічному морі

Україна висловила вибачення Греції через інцидент із морським безпілотником, виявленим поблизу острова Лефкада в Іонічному морі. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ситуація стала наслідком триваючої російської агресії проти України.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, українська сторона високо цінує підтримку Греції та грецького народу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії та прагне й надалі розвивати дружні відносини між двома державами.

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У МЗС зазначили, що Україна поділяє занепокоєння Греції щодо викликів міжнародній і регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського «тіньового флоту», а також підтверджує відданість нормам міжнародного права і принципам безпеки цивільного судноплавства.

«У цьому контексті українська сторона висловлює свої вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став результатом обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України», — заявив Тихий.

У Києві також наголосили, що цей випадок демонструє: війна, розв’язана Росією, становить загрозу не лише для України, а й для дружніх держав, Європи та світу загалом.

Раніше Греція направила Україні дві дипломатичні ноти через діяльність українського морського безпілотника Cossack Mamai поблизу острова Лефкада. Афіни заявили про ризики для безпеки судноплавства, економіки та національної безпеки країни.

Грецька сторона також висловила занепокоєння тим, що діяльність безекіпажного апарата фактично переносить військову активність до Середземноморського регіону, далеко від зони бойових дій. Крім того, в Афінах заявили, що присутність дрона в територіальних водах країни могла створити загрозу для морського руху та призвести до людських жертв або екологічної шкоди.

Водночас Україна підкреслила готовність до подальшого конструктивного діалогу з Грецією та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу.