У МЗС України відреагували на чутки про зміну маршруту Зеленського через напругу з Польщею

Міністерство закордонних справ України відкинуло припущення про політичний підтекст у зміні маршруту поїздки президента Володимира Зеленського до Великої Британії. У відомстві заявили, що питання логістики глави держави не пов’язані з українсько-польськими відносинами.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Укрінформ.

«Я бачив цю привʼязку. Мені здається, що вона штучна. Логістика Президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики й особливо не привертати їм особливу увагу з безпекових питань. Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати», – сказав Тихий.

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Раніше ЗМІ з посиланням на дані сервісу FlightAware повідомляли, що 7 червня Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії через Кишинів, а не через польський аеропорт у Жешуві, яким користувався під час попередніх закордонних поїздок.

У соціальних мережах зміну маршруту пов’язували з напруженням у відносинах між Україною та Польщею.

Наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього в Міністерстві закордонних справ Польщі засудили таке рішення.

Минулого тижня голова Офісу Президента України Кирило Буданов відвідав Варшаву, де провів зустрічі в Канцелярії президента Польщі та Раді міністрів країни щодо напруження в українсько-польських відносинах, пов’язаного з історичними питаннями.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що Київ має взяти на себе відповідальність за кризу у відносинах із Варшавою та запропонувати рішення, які влаштують польську сторону.