На оборону спрямують ще 1,56 трлн грн: Свириденко розповіла про зміни до бюджету

Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету України на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,56 трлн грн. Після ухвалення змін загальні витрати на оборонний сектор становитимуть рекордні 4,4 трлн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Свириденко зазначила, що додатковий фінансовий ресурс став можливим завдяки підтримці Європейського Союзу на суму 90 млрд євро та іншим міжнародним програмам допомоги.

За словами прем’єр-міністерки, вже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро планують спрямувати на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро — на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету.

Крім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування Комплексних планів стійкості регіонів у розмірі 40 млрд грн.

Ці кошти, за словами Свириденко, підуть на захист об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення та підтримку стабільного тепло-, водо- й електропостачання в умовах російських атак на енергетичну систему України.